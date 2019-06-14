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Şanlıurfalılar gemi ehliyeti almak için kurs ve sınava akın etti

Ulaştırma Bakanlığı tarafından başlatılan ‘Hedef Bir Milyon Amatör Denizci’ projesi kapsamında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda Amatör Gemi Ehliyet Kursu ve sınavı düzenlendi.

14 Haziran 2019 Cuma 17:17
Şanlıurfalılar gemi ehliyeti almak için kurs ve sınava akın etti

Ulaştırma Bakanlığı tarafından başlatılan ‘Hedef Bir Milyon Amatör Denizci’ projesi kapsamında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda Amatör Gemi Ehliyet Kursu ve sınavı düzenlendi.


Şanlıurfa’da balıkçılık yapmak ve amatör olarak gemi kullanmak isteyen vatandaşlara yönelik 4 saatlik eğitimler düzenlendi. Eğitimin ardından gerçekleştirilen sınavda başarılı olanlara amatör denizcilik belgesi verilecek.


Ulaştırma Bakanlığı tarafından başlatılan Cumhuriyetin 100’üncü yıldönümü olan 2023’e kadar sürecek ‘Hedef bir milyon amatör denizci’ projesine Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından destek verildi. Engelli Koordinasyon Merkezinde Mersin Deniz Liman Başkanlığından denizcilik uzmanları tarafından gerçekleştirilen eğitimlere ve sınavlara 300 kişi katıldı.


Sınavla ilgili bilgi veren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Mehmet Can Hallaç, “Şanlıurfa, büyükşehir belediyesi olduktan sonra, iç sular ile ilgili yönetim denetleme yasayla beraber büyükşehire devredildi. Biz Ulaşım Daire Başkanlığı olarak İç Sular Şube Müdürlüğünü kurduk. Şanlıurfa’da Atatürk Barajı, Birecik Barajı olmak üzere iki tane çok büyük baraj ve su havzası mevcut. Burada gemi, tekneler, balıkçı tekneleri ve hizmet tekneleri mevcut. Biz bunların denetimini yürütmekteyiz. Bunlarla ilgili sık sık kurslar düzenliyoruz. Şanlıurfa’da ilk olan gemi ehliyet kursu veriyoruz. Şu zamana kadar Şanlıurfa susuz bir bölgeyken şimdi Rabbime çok şükürler olsun gemi ehliyet kursu veriyoruz. Böyle bir değişimin içerisindeyiz. Bu yüzden bu işleri yürüten, katkı sağlayan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 17:17
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