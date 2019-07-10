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Şanlıurfalı öğrenciler su parkında doyasıya eğlendi

Bilim kampı için Marmaris’te bulunan Şanlıurfalı 46 öğrenci,su parkında doyasıya eğlendi.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 15:07
Şanlıurfalı öğrenciler su parkında doyasıya eğlendi

Bilim kampı için Marmaris’te bulunan Şanlıurfalı 46 öğrenci,su parkında doyasıya eğlendi.


Muğla’nın Marmaris ilçesi önemli misafirlerini ağırlıyor. Üreten Çocuklar Akademisi Derneği tarafından hayata geçirilen “Gülen Yüzler Projesi” kapsamında, Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde yaşayan ve maddi durumu iyi olmayan 46 dezavantajlı öğrenci Marmaris’e geldi. Bilim kampına katılan öğrenciler bugün ise ilçe turu yaptı. Öğrenciler tur kapsamında su parkında doyasıya eğlendi. Dernek yetkilileri ve öğretmenler gözetiminde ilk defa gördükleri su parkında bulunan oyun parkını kullanan öğrencilerin mutluluğu yüzlerinden okunuyordu.Üreten Çocuklar Akademisi Derneği Başkanı Mehmet Doğan etkinlik hakkında bilgi verdi.Marmaris’te öğrencileri ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirten Doğan, “Şanlıufa’dan gelen 46 dezavantajlı öğrencimizi Marmaris’te ağırlıyoruz. Onlarla burada bilim, zeka oyunları, teknoloji, doğa sporları gibi etkinlikler yapıyoruz. Aynı zamanda 46 öğrenciyi Marmaris’te gezdirip tanıtıyoruz. Bugünkü programımızda su parkı etkinliğimiz var, daha sonra öğrencilerimizi Marmaris’in eski sokaklarında gezdireceğiz. Kapurcuk’ta Marmaris’in yerel tatlarını tadacaklar.” dedi.


Doyasıya bir gün geçiren Şanlıurfalı öğrenciler, Marmaris’i çok beğendiklerini söyledi.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 15:07
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