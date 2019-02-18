0553 313 94 23

Şanlıurfalı küçük Ahmet’in tekerlekli sandalye sevinci

Şanlıurfa’da dayısının sırtında okula gidip gelen 1.

18 Şubat 2019 Pazartesi 13:02
Şanlıurfalı küçük Ahmet’in tekerlekli sandalye sevinci

Şanlıurfa’da dayısının sırtında okula gidip gelen 1. sınıf öğrencisi Ahmet Tarhan’ın sesine yetkililer kulak verdi. Öğrenciyi okulda ziyaret eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, Tarhan’a akülü sandalye hediye etti.


Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal İşler Dairesi, bu kez 7 yaşındaki 1. sınıf öğrencisi Ahmet Tarhan’ın sorununa çözüm buldu. Şehir merkezi ve ilçelerin tamamında maddi olanakları kısıtlı ailelere destek vermeye devam eden yetkililer, Halilliye’ye bağlı Tepedibi Mahallesi’ndeki Tarhan ailesinin küçük üyesi Ahmet Tarhan’a tekerlikle sandalye imkanı sağladı. Okula dayısının sırtında gittiği öğrenilen Ahmet Tarhan’ı sınıfında ziyaret eden Belediyenin Engelliler Şube Müdürü Habip İpar, Tarhan’a akülü sandalye hediye etti.


Yeğeninin eğitimine önem verdiklerini belirten dayı İsa Tekin, "Ahmet, okula gidiş gelişlerinde zorluklar yaşıyordu. Belediyeden akülü sandalye talep ettim. Bugün bu talebim yerine getirildi ve akülü sandalyeyi hediye ettiler. Ahmet artık okula gidiş gelişlerinde zorluk yaşamayacak. Bize akülü sandalye desteğinde bulunan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederim" ifadelerini kulandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 13:02
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sokak satıcılarına 12 yıl 13 ay hapis cezası
    1. Sokak satıcılarına 12 yıl 13 ay hapis..
    2. İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat..
    3. İnegölspor play-off’u sonuna kadar..
    4. İsrail'den skandal karar! Mescid-i..
    5. Açe Savaşı’nın sosyolojik etkileri..
    6. Afrin’de görevli uzman onbaşı şehit..
    7. AK Parti vekilleri Bakan Yardımcısı..
    8. Davraz’da yarıyılı aratmayan hafta sonu
    9. Alinur Aktaş: "Algıyla belediyecilik..
    10. Poşet üretimi yüzde 50 azaldı
    11. Spot piyasada doğal gaz fiyatları
    12. Fadıloğlu, Kozluyazı ve Suboğazı..
    13. "Takımımız Kadıköy'de iki puan..
    14. Hilmi Kulluk: “Kadıköy’de iki puan..
    15. ‘GetirYemek’ hizmete açıldı
    16. İran'dan AB'ye "sabrımızın sınırı var"..
    17. Osman Güder seçim çalışmalarını..
    18. İsrail polisi işgal altındaki Doğu..
    19. Çıldır Gölünde Atlı kızaklar eşliğinde..
    20. Fenerbahçe 3 yıllık anlaşmayı duyurdu!
    Esed: ABD sizi korumayacak
    Esed: ABD sizi korumayacak
    Fehmi Koru CHP'nin neden kaybettiğini açıkladı
    Fehmi Koru CHP'nin neden kaybettiğini açıkladı
    Gençcan süresiz nafaka şakşakçılarına sert çıktı!
    Gençcan süresiz nafaka şakşakçılarına sert çıktı!
    Hain Can Dündar'a, Almanya'da gurbetçi şoku! "Şerefsiz seni"
    Hain Can Dündar'a, Almanya'da gurbetçi şoku! "Şerefsiz seni"
    Çelişkiye bakın: Yol arkadaşları yok, rantçılar cenazesinde!
    Çelişkiye bakın: Yol arkadaşları yok, rantçılar cenazesinde!

    Günün Karikatürü

    17 Şubat 2019
    Kasımpaşa Galatasaray maçı ne saat kaçta hangi kanalda?
    Kasımpaşa Galatasaray maçı ne saat kaçta hangi kanalda?
    'Beton Ekrem' çılgın projesini açıkladı: Herkese benden puan!
    'Beton Ekrem' çılgın projesini açıkladı: Herkese benden puan!