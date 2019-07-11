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Şanlıurfalı kadınlar sağlıklı yaşam merkezlerinde buluşuyor

Şanlıurfa’da kadınların sosyal hayatın her alanında gelişmesine yönelik çalışmaların hızlandırılması talimatını veren Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül sayesinde kurulan sağlıklı yaşam merkezleri yoğun ilgi görüyor.

11 Temmuz 2019 Perşembe 16:36
Şanlıurfalı kadınlar sağlıklı yaşam merkezlerinde buluşuyor

Şanlıurfa’da kadınların sosyal hayatın her alanında gelişmesine yönelik çalışmaların hızlandırılması talimatını veren Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül sayesinde kurulan sağlıklı yaşam merkezleri yoğun ilgi görüyor.


Şanlıurfa genelinde 13 kadın kültür merkezi ile kadınların sosyal, kültürel ve mesleki alanda eğitim alarak aile yapısının ileriye taşınması hedefleyen büyükşehir belediyesinin kadınlara yönelik hizmete sunduğu sağlıklı yaşam merkezleri ile ilgi görüyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal İşler Dairesi Kadın Aile Şube Müdürlüğü bünyesinde bulunan, merkez ve ilçelerdeki sosyal spor salonları, yeni nesil alet sistemleri ile kadınlara, kilo verme, esneklik kazanma ve vücut şekillendirme gibi antrenman programları sunuyor. Kadınların ilgi gösterdiği kurslar sabah iki, akşam da iki seans olmak üzere toplam dört seans halinde yapılıyor. 75 dakika süren ve 30’ar kişinin katıldığı seanslara her gün toplam 120 kadın katılıyor. Büyükşehir Belediyesi Spor Eğitmenleri nezaretinde yapılan çalışmalarda her yaş grubundan yüzlerce kadın daha sağlıklı ve sosyal bir hayat için merkezlerde buluşuyor.


Merkezlerde spor eğitimlerine katılan kadınlar da kendilerine bu imkanı sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’e ve ekibine teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 16:36
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