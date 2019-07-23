Şanlıurfalı kadınlar destek merkezlerinde kurs görüyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından kent merkezi ve ilçelerde kurulan 13 kadın destek merkezinde verilen kuaför ve saç tasarım kurslarına kadınlar yoğun ilgi gösteriyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün sosyal belediyecilik ilkesi ile çalışmalarını sürdüren belediye kadınların meslek sahibi olmasına olanak sağlıyor. Öğrendikleri beceri sayesinde kadınlar, iş sahalarında kendi iş yerlerini açarak aile ekonomilerine katkı sağlayabilecekler.

Kurulan tam donanımlı kadın destek merkezlerinden dolayı Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine teşekkür eden kadınlar, merkezlerde spor, sağlıklı yaşam, kuaför ve çocukları için kreş imkanı buluyorlar. Sosyalleşme ve eski mahalle kültürünü tek çatı altında kadınlara sağlayan belediye mevcut kadın destek merkezlerinin sayısını artırmayı hedefliyor.Kadınların meslek edinmesine yönelik çalışmalarını sürdürerek büyük bir hassasiyetle üzerinde duran Beyazgül, kadınları Belediyenin destek merkezlerine davet etti.

Kadın destek merkezlerinde moda tasarım, spor ve sağlıklı yaşam kursu eğitimi gören kadınlar da Beyazgül’e katkılarından dolayı teşekkürlerini sundu.