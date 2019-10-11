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Şanlıurfa'dan acı haber! Mazlum Güneş şehit

Suriye tarafından YPG'li teröristler tarafından atılan havan mermisi saldırılarında yaralanan 11 yaşındaki Mazlum Güneş, şehit oldu.

11 Ekim 2019 Cuma 00:23
Şanlıurfa'dan acı haber! Mazlum Güneş şehit

Suriye'den Türkiye'ye atılan havan mermisi saldırılarında yaralanan 11 yaşındaki Mazlum Güneş tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Rasulayn bölgesindeki YPG'li teröristlerin sabah saatlerinde düzenlediği havan ve roketatar mermili saldırılarda yaralanan Mazlum Güneş, Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Küçük çocuk yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Açıklamada, "Şehit çocuğumuza Cenabı Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Havan mermisi saldırılarında yaralanan 11 yaşındaki Elif Terim de yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

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Haber Tarihi: 11 Ekim 2019 Cuma 00:23
  1. Şanlıurfa
  2. Mazlum Güneş

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