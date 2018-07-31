Şanlıurfa'dan acı haber geldi! Cesedine ulaşıldı
Şanlıurfa'da 3 gün önce çevresinde oynadığı su kanalına düşen 7 yaşındaki Halil Yaslı'nın cesedine 40 kilometre uzaklıkta ulaşıldı.31 Temmuz 2018 Salı 12:30
Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde, 3 gün önce sulama kanalına düşen çocuğun cesedine ulaşıldı.
Köse Mahallesi'nde 3 gün önce çevresinde oynarken düştüğü sulama kanalında kaybolan Halil Yaslı'yı (7) arama çalışmalarına devam edildi.
40 KİLOMETRE UZAKLIKTA BULUNDU
Jandarma ve su altı polis ekipleri, arama çalışmaları kapsamında kanala giden suyu kapattı.
Ekipler, Yaslı'nın cesedini yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Harran ilçesine bağlı Gazlıkuyu Mahallesi'nde buldu.
Küçük çocuğun cenazesi, incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Harran Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
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