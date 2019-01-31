Şanlıurfa'daki terör operasyonu
Viranşehir ilçesinde terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi31 Ocak 2019 Perşembe 14:41
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da, terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 zanlı adliyeye sevk edildi.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, Viranşehir ilçe merkezi ile kırsalda terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye çıkarıldı.
Viranşehir ilçesinde dün terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla 11 zanlı gözaltına alınmıştı.
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