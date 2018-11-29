Şanlıurfa'daki silahlı kavga

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da yaklaşık 20 gün önce akraba iki aile arasında çıkan ve 2 kişinin öldüğü silahlı kavgada yaralanan bir kişi daha yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, merkez Haliliye ilçesi İkiağız Mahallesi'nde, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen akraba aileler arasında çıkan kavgada yaralanan Mehmet Yaşuk (37), tedavi gördüğü Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurtarılamadı.

Yaşuk'un cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

İkiağız Mahallesi'nde 10 Kasım'da akraba aileler arasında çıkan silahlı kavgada İbrahim Bağış (36) ve İbrahim Bakış (30) ölmüş, 5 kişi de yaralanmıştı.