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Korona Virüs

Şanlıurfa'daki Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık'tan sonra yardımcısı Mustafa Mesut Şengül'ün de koronavirüs testi pozitif çıktı

Şanlıurfa Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık'ta koronavirüs görülmesinin ardından kendisine test yaptıran başkan yardımcısı Mustafa Mesut Şengül'de de Kovid-19'a rastlanıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-10 15:16:00 -
Şanlıurfa'daki Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık'tan sonra yardımcısı Mustafa Mesut Şengül'ün de koronavirüs testi pozitif çıktı

Şanlıurfa'daki Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkmasının ardından, başkan yardımcısı Mustafa Mesut Şengül'de de koronavirüs tespit edildi.

Tedavi için hastaneye kaldırıldı

Alınan bilgiye göre, dün Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık'ın Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından başkan yardımcısı Şengül de test yaptırdı.

Testi pozitif çıkan Şengül, tedavi için hastaneye götürüldü.

"Durumum çok iyi"

Dün Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıklayan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık, bugünse tedbir amacıyla hastanede tedavi gördüğünü ve durumunun çok iyi olduğunu bildirmişti.

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