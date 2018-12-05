Şanlıurfa'daki FETÖ/PDY davası

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) çatı yapılanması soruşturması kapsamında haklarında dava açılan ve aralarında eski Şanlıurfa Genç İş Adamları Derneği Başkanı Mehmet Öksüzoğlu'nun da yer aldığı 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Şanlıurfa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi Hilvan Salonu'nda görülen duruşmaya, "silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek", "silahlı terör örgütüne üye olmak", "kamu kurumlarını zarara uğratmak" suçlarını işledikleri iddia edilen ve aile şirketi bulunan tutuklu sanıklar Mehmet, Fatih, Mahmut ve Mekiye Öksüzoğlu ile avukatları ve yakınları katıldı.

Daha önce dinlenmeyen tanıkların ifadelerinin alınmasıyla başlayan duruşmada, cumhuriyet savcısı esasa ilişkin sunduğu mütalaasında, sanıkların örgütün kentteki üst düzey yöneticileri arasında bulunduklarını, yapılan incelemelerle suçlarının sabit olduğunun anlaşıldığını belirterek, cezalandırılmalarını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.