Şanlıurfa'daki FETÖ/PDY davası

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da 6 iş adamının tutuklu yargılandığı Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davanın duruşması görüldü.

Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla yargılanan sanıklar M.A.A, S.L, C.D, İ.G, A.D. ve M.Ş.K ile avukatları katıldı.

Bazı tanıkların dinlenildiği duruşmada cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını sundu.

Savcı, mütalaasında sanıkların, terör örgütünün kentteki yöneticileri arasında bulunduğunun tanık beyanları, sosyal medya hesapları, banka, şirket ve hesap bilgileriyle anlaşıldığı ve suçlarının sabit olduğu gerekçesiyle ilgili kanun uyarınca cezalandırılmalarını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

