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Şanlıurfa'daki çocuk cesediyle ilgili yeni gelişme! Kızımı eşim öldürdü

Şanlıurfa'da başı gövdesinden kopmuş halde bulunan iki yaşındaki çocukla ilgili sır çözüldü. Cinayeti itiraf eden anne "Kızımı eşim öldürdü, birlikte gömdük" dedi.

28 Temmuz 2018 Cumartesi 19:01
Şanlıurfa'daki çocuk cesediyle ilgili yeni gelişme! Kızımı eşim öldürdü
Şanlıurfa'da, iki yaşındaki kızı Betül El Hassan'ı öldürüp, hafriyat alanına gömdüğü iddia edilen Fatıma El Hassan, Suriye'de olduğunu söylediği eşinin uyguladığı şiddet sonucu kızının öldüğünü, cenazeyi de birlikte gömdüklerini söyledi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

'EŞİM ÖLDÜRDÜ, BİRLİKTE GÖMDÜK'

Betül El Hassan'ın otopsi işlemlerinin sürdüğü öğrenilirken, gözaltına alınan anne Fatıma El Hassan ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli sorgusunda, Suriye 'de olduğunu söylediği eşinin uyguladığı şiddet sonucu kızının öldüğünü, Betül'ü eşiyle birlikte molozların arasına gömdüklerini söyledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Fatıma El Hassan, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece ' cinayet ' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

ÜVEY ANNEYE DEVLET KORUMASI

İhbarı yapan ve adı açıklanmayan üvey anne ise devlet koruması altına alındı. Suriye 'de olduğu ileri sürülen baba İsmail El Hassan'ın yakalanması için ise çalışmaların sürdürüldüğü kaydedildi.

Haber Tarihi: 28 Temmuz 2018 Cumartesi 19:01
  1. Şanlıurfa

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