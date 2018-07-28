Şanlıurfa'daki çocuk cesediyle ilgili yeni gelişme! Kızımı eşim öldürdü

'EŞİM ÖLDÜRDÜ, BİRLİKTE GÖMDÜK'

Betül El Hassan'ın otopsi işlemlerinin sürdüğü öğrenilirken, gözaltına alınan anne Fatıma El Hassan ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli sorgusunda, Suriye 'de olduğunu söylediği eşinin uyguladığı şiddet sonucu kızının öldüğünü, Betül'ü eşiyle birlikte molozların arasına gömdüklerini söyledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Fatıma El Hassan, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece ' cinayet ' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

ÜVEY ANNEYE DEVLET KORUMASI

İhbarı yapan ve adı açıklanmayan üvey anne ise devlet koruması altına alındı. Suriye 'de olduğu ileri sürülen baba İsmail El Hassan'ın yakalanması için ise çalışmaların sürdürüldüğü kaydedildi.