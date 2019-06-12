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Şanlıurfa’da zincirleme kazada 5 araç birbirine girdi

Şanlıurfa’da meydana gelen trafik kazasında 5 araç birbirine girdi.

12 Haziran 2019 Çarşamba 11:52
Şanlıurfa’da zincirleme kazada 5 araç birbirine girdi

Şanlıurfa’da meydana gelen trafik kazasında 5 araç birbirine girdi. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu.


Edinilen bilgiye göre kaza, Haliliye ilçesine bağlı Abide kavşağında meydana geldi. Trafik ışıklarındaki zincirleme kazasında, 63 NE 0125, 63 EY 250, 63 AAF 580 63 KK 629 ile 63 E 1160 plakalı 5 otomobil birbirine girdi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar oluştu.


Araçların kavşaktaki ışıklarda aniden fren yaptıkları için zincirleme kazanın meydana geldiğini belirten görgü tanığı Hakan İnce, “ Araçlar Abide kavşağının ışıklarında araçlar aniden fren yapınca 5 araç birbirine girdi. Zincirleme kazasında herhangi bir yaralanma olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 11:52
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