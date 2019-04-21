Şanlıurfa’da zift yüklü tanker devrildi: 1 yaralı Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde zift yüklü tankerin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi ağır yaralandı.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde zift yüklü tankerin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Siverek-Adıyaman karayolu Nisibbi Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, ZeynelK. yönetimindeki zift yüklü tanker, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak devrildi. Kazada ağır yaralanan tanker sürücüsü, ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yola saçılan zift ve tanker parçaları nedeniyle karayolu bir süre trafiğe kapandı. Tankerin yoldan çekilmesi ve yolun temizlenmesi ile yol yeniden trafiğe açıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.