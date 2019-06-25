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Şanlıurfa’da yol yapım çalışmaları

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, belediye tarafından Seyrantepe’de sürdürülen yol yapım çalışmalarını denetledi.

25 Haziran 2019 Salı 16:57
Şanlıurfa’da yol yapım çalışmaları

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, belediye tarafından Seyrantepe’de sürdürülen yol yapım çalışmalarını denetledi.


Büyükşehir Belediyesi tarafından kent merkezinde aynı anda sürdürülen 6 bulvarın yapım çalışmaları hızla devam ediyor. Çalışmaları yerinde denetleyen Başkan Beyazgül, Seyrantepe’de şehit Cihangir Cubukçu ve şehit Sedat Sağır Caddelerinde sürdürülen çalışmaları denetledi. Seyrantepe Mahalle Muhtarı Veysi Demir ile birlikte mahallenin sorunlarını görüşen Başkan Beyazgül, gerekli çalışmaların yapılacağını belirtti.


“Trafik rahatlayacak”


Burada bir açıklamada bulunan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, “Büyükşehir Belediyemizin Seyrantepe Mahallesinde sürdürdüğü yol yapım çalışmalarını kontrol ediyoruz. Eyyüp Cenap Gülpınar Caddesinden Hakim ve Savcılarımızın bulunduğu ve şehidimizin ismini verdiğimiz Cihangir Çubukçu caddesine olan kısmı asfaltlayacağız. Yol güzergahında büyük bir rahatlama sağlayacağız. Aynı şekilde diğer şehidimiz olan ve ismini verdiğimiz Sedat Sağır Caddesi önceden kısmen yapılmıştı ama yine yol genişletme kapsamında asfalt çalışmalarına başladık. Burada da trafiği rahatlatacağız. İnşallah çalışmalarımız tamamlandığı zaman da gelip kontrollerini tekrar yapacağız” diye konuştu.


Seyrantepe Mahalle Muhtarı Veysi Demir ise “Bir hafta önce Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül ile görüşmemizde en kısa zamanda yani bugün bizleri ziyaret edeceklerini söylemişlerdi. Allah kendilerinden razı olsun belirttiği saate gelerek mahallemizin talepleri hakkında görüştük. Mahallemizde başlatılan çalışmalarından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum” ifadelerini kulandı.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 16:57
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