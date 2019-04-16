Şanlıurfa’da yoğun sis Şanlıurfa’da sabahın erken saatlerinde etkili olan yoğun sis vatandaşları olumsuz etkilendi.

Şanlıurfa’da sabahın erken saatlerinde etkili olan yoğun sis vatandaşları olumsuz etkilendi.

Şanlıurfa’da sabah saatlerinde etkili olan sis yaşamı olumsuz etkiledi. İşe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar, yoğun sis ile karşılaştı. Kentte görüş mesafesi yaklaşık 100 metreye kadar düşerken, sürücüler ise sis farlarını yakarak seyredebildi. Sisin öğleden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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