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Şanlıurfa’da ’Yaşlılara Saygı Haftası’ etkinliği düzenlendi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası ile ilgili YADES Projesi’nden yararlanan 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik buluşma düzenledi.

20 Mart 2019 Çarşamba 16:59
Şanlıurfa’da ’Yaşlılara Saygı Haftası’ etkinliği düzenlendi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası ile ilgili YADES Projesi’nden yararlanan 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik buluşma düzenledi.


Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Yaşlılara Saygı Haftası etkinlikleri kapsamında bir dizi programlar düzenlendi. Yaşlı Destek Programı’ndan (YADES) yararlanan 65 yaş üstü vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi’nin eşi Sema Çiftçi, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Özçınar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Bilici, Büyükşehir Daire Başkanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.


“Yaşlılarımız bizi geçmişe bağlayan köprülerimizdir”


Yaşlılara yönelik yapılan hizmetlerin sunumu ile devam eden programda katılımcıları selamlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi’nin eşi Sema Çiftçi, yaşlıların kendilerine her zaman yol gösteren yeşeren çınarlar olduğunu belirterek, "Tüm büyüklerimizin Yaşlılar Haftasını kutluyorum. Bizler her zaman ecdadını bilen ve onların emanetlerini geleceğe taşıyan bireyler olarak kendimizi gördük. Bu anlamda yaşlılarımız bizi geçmişe bağlayan köprülerimizdir. Katılım gösteren tüm büyüklerimizin ellerinden öpüyorum" dedi.


“Yaşlı Bakım ve Gündüz Evi projemizi hayata geçireceğiz”


Ecdadını bilen bir toplum olarak her zaman yaşlılara ayrı bir önem verdiklerini aktaran Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Özçınar, "Şanlıurfa olarak çok şanslıyız. Bunun için sosyal projeler şehrimizde ardı ardına artıyor. Bizler de yerel yönetimler olarak bunları vatandaşlarımıza en iyi şekilde yansıtmanın gayreti içerisindeyiz. Şimdi de Yaşlı Bakım ve Gündüz Evi projemizi hazırladık. Projemiz Bakanlığa gönderildi ve kabul edildi. En kısa zamanda yaşlılarımızın ikinci adresi olacak Yaşlı Bakım ve Gündüz Evi’ni hayata geçiriyoruz. Yaşlılarımız burada her anlamda kendilerini evlerinde hissedecekler. Çeşitli mesleki ve sanat kurslarının yanı sıra, etkinlikler ve hobi bahçeleri olan bir alan olacak. Yaşlılarımız hizmetin en iyisine layıktır ve bunun için çalışıyoruz" şeklinde konuştu.


"Komşu hakkı projesi ilkokul kitaplarında yerini aldı"


Projeler arasında Komşu Hakkı Projesinin de olacağını vurgulayan Özçınar, "Biz, Büyükşehir Belediyesi olarak Başkanımız Nihat Çiftçi’nin da katıldığı bir ziyaret sırasında bakım konusunda sıkıntı çeken yaşlılarımıza komşularının yardımcı olabilmesi konusunda fikir sunduk ve bunu projelendirdik. Ardından komşuluk hakkının ne demek olduğunu çok iyi bilen insanımız sayesinde projemizde büyük başarı sağladık. Bu çerçevede kendi bakımını yapamayan yaşlılarımızın komşularına her türlü gıda konusunda destek verdik ve o yaşlılarımızın yemeklerini her zaman komşuları yaparak güzel bir birliktelik örneği sergilediler. Bununla birlikte ilkokul kitaplarında projemiz örnek proje olarak yeni kuşaklara öğretilmeye başlandı. Bu konuda emeği geçen tüm arkadaşlarımızı ve Şanlıurfalılarımızı tebrik ediyorum" diye konuştu


Cumhuriyet Sosyal Tesislerinde düzenlenen buluşmada, yaşlılara yönelik yapılan ve yapılacak olan faaliyetler kamuoyuna aktarıldı.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 16:59
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