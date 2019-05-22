Şanlıurfa'da yanan tırdaki sürücüyü jandarma kurtardı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da, bariyerlere çarptıktan sonra alev alan tırın baygın haldeki sürücüsünü jandarma ekipleri kurtardı. Veysel Biçici yönetimindeki 02 LA 839 plakalı tekstil malzemesi yüklü tır, Viranşehir-Şanlıurfa kara yolunun 18'inci kilometresinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle alev alan tırda sürücü Biçici mahsur kaldı. Yangının tırın tamamını sarması sonucu alevler 20 metre yüksekliğe kadar ulaştı. Bu sırada olay yerinin yakınındaki Karakuzu Jandarma Komutanlığı ekipleri, hızlı şekilde tıra ulaşarak baygın haldeki sürücüyü dışarı çıkardı. Yaralı haldeki Veysel Biçici, 112 acil servis ekiplerince kaldırıldığı Viranşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Tırdaki yangın ise jandarmaya ait TOMA ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık 1 saatte söndürüldü. Kaza ve yangın nedeniyle tır kullanılamaz hale geldi. Öte yandan, tırdaki yangın nedeniyle trafik akışı da tek şeritten sağlandı.

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