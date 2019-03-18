0553 313 94 23

Şanlıurfa’da yakalanan 2 DEAŞ üyesi tutuklandı

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ üyesi 2 kişi, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

18 Mart 2019 Pazartesi 18:09
Şanlıurfa’da yakalanan 2 DEAŞ üyesi tutuklandı

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ üyesi 2 kişi, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, Akçakale’de yol uygulaması yapan jandarma ekipleri şüphe üzerine bir aracı durdurarak arama yaptı. Yapılan arama sonrası araçta bulunan 2 şahıs, kimlik kontrolünden geçirildi. Şahıslar terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen U.H.M. ve A.E.H. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 18:09
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hatay oy kullanma saatleri 2019 Hatay yerel seçim sonuçları
    1. Hatay oy kullanma saatleri 2019 Hatay..
    2. Ayşen Zeybekci: "Vatan hainleri ve..
    3. Apple, o iPhone modellerinin fişini..
    4. Aliağaspor, İstanbul deplasmanından 1..
    5. İnegöl Belediyesi vatandaşlara üzüm..
    6. Irak ordusu ile terör örgütü PKK..
    7. Kocabıyık: "Bu seçim Narlıdere’nin..
    8. Çanakkale şehitleri Silopi’de anıldı
    9. Aydın'da 'AK Parti bayrağı'..
    10. Araştırma şirketinden bir ilk: Anket..
    11. Şırnak merkezli terör operasyonu
    12. Ayan, TTK Makine İkmal Daire..
    13. Kına gecesi pusu kurup 3 kişiyi..
    14. Samsun’da cinsel içerikli kaçak ürünle..
    15. Mozambik Devlet Başkanı: “Kasırgada..
    16. Afrika'da sıtmaya yakalanan baba öldü,..
    17. Borsa günü yükselişle tamamladı
    18. FETÖ destekli Akşener’den Erdoğan’a..
    19. Samsun’da konut satışları
    20. Mustafa Destici'den 'beka sorunu'..
    21. Baydilli rakibinin seçim bürosunu..
    22. Ordu’da damat dehşeti
    23. Bakan Kurum açıkladı! "2023'e kadar..
    24. Çanakkale ruhu Artvin'de yaşatıldı
    25. Narkotik polisinden şok uygulama
    26. Kuşadası’nda fuhuşa teşvik suçundan..
    27. Çanakkale şehitleri için 50 metrelik..
    28. Çanakkale şehitleri için 50 metrelik..
    29. Sanayiciler Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan..
    30. Sanayiciler Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan..
    WhatsApp'ın kurucusundan flaş uyarı! "Facebook'u silin"
    WhatsApp'ın kurucusundan flaş uyarı! "Facebook'u silin"
    Mansur Yavaş'ın mağdur ettiği Kesgin'den yeni iddialar! Yavaş'ın yeni skandalları patladı
    Mansur Yavaş'ın mağdur ettiği Kesgin'den yeni iddialar! Yavaş'ın yeni skandalları patladı
    Acun Ilıcalı'nın parlattığı skandal isimlere bir yenisi daha eklendi!
    Acun Ilıcalı'nın parlattığı skandal isimlere bir yenisi daha eklendi!
    Gerilim had safhaya ulaştı: Her füzeye 3 füzeyle karşılık vereceğiz
    Gerilim had safhaya ulaştı: Her füzeye 3 füzeyle karşılık vereceğiz
    Yeni Zelanda polis şefi gözyaşları içinde açıkladı: Gururlu bir Müslümanım
    Yeni Zelanda polis şefi gözyaşları içinde açıkladı: Gururlu bir Müslümanım

    Günün Karikatürü

    17 Mart 2019
    Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak! Sadece büyüklüğüyle değil, tasarımıyla da ilk olacak
    Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak! Sadece büyüklüğüyle değil, tasarımıyla da ilk olacak
    CHP seçmeninin Kılıçdaroğlu ile imtihanı! Ne dediğini anlayana aşk olsun
    CHP seçmeninin Kılıçdaroğlu ile imtihanı! Ne dediğini anlayana aşk olsun