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Şanlıurfa'da vali ve emniyet müdürü, sürücüleri bilgilendirdi

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ve İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, sürücüleri "Yaşam Tüneli" adı verilen çadırda trafik kuralları konusunda bilgilendirdi

10 Ağustos 2019 Cumartesi 15:33
Şanlıurfa'da vali ve emniyet müdürü, sürücüleri bilgilendirdi

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ve İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, sürücülere, "Yaşam Tüneli" adı verilen çadırda trafik kuralları konusunda bilgi verdi.

İçişleri Bakanlığının "Trafik Kazalarını Önleme Planı" çerçevesinde, Şanlıurfa-Akçakale kara yolundaki polis uygulama noktasında "Yaşam Tüneli" oluşturularak sürücü ve yolcular çadıra davet edildi.

Yapılan ilk uygulamada araçları Vali Erin ve İl Emniyet Müdürü Tipioğlu karşılayarak, sürücü ve yolcularla bir süre sohbet edip, trafik kurallarına uymalarını istedi.

Vali Erin ve Tipioğlu, araç içerisindeki çocuklarla da yakından ilgilenerek onlara çeşitli ikramlarda bulundu.

Trafik polisleri tarafından "Yaşam Tüneli"ne yönlendirilen sürücülere, emniyet kemeri kullanmanın önemi, alkol ve cep telefonu kullanımının sürücülere etkileri, yakın takip ve aşırı hız konularındaki video izletildi.

Abdullah Erin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutlayarak, herkesin huzur ve güven içerisinde bayramı geçirmesi için güvenlik güçlerinin gerekli her türlü tedbiri aldığını söyledi.

Sürücülerin araç kullanırken dikkatli olmalarını ve kurallara uymalarını isteyen Vali Erin, "Dikkatsizlikten, aşırı hızdan, emniyet kemeri takmamaktan, yorgun bir şekilde seyirden kaynaklı kaybettiğimiz insanlarımızın haberini duymak istemiyoruz. Bu kampanyalara bütün vatandaşların riayet etmesini diliyoruz." dedi.

Vali Abdullah Erin, "Yaşam Tüneli"ne davet edilen sürücülere yapacakları en ufak hatanın neye mal olacağının anlatılacağını belirterek, "Bilinçlendirme faaliyeti olarak nitelendirebileceğimiz bu çalışmada, sürücülerimizin buradan ayrıldıktan sonra o hataları tekrar etmemelerine yönelik bir bilincin oluşması için gayret gösterecekler. Bunun için herhangi bir ceza uygulaması yapmayacağız, hazırlanan doküman ve filmlerle emniyet kemeri takmamanın, araç kullanırken cep telefonu kullanmanın nelere mal olduğunu anlatacağız. İnşallah önümüzdeki günlerde trafiğin yoğun olduğu yerlerde 'yaşam tüneli' sayısını arttıracağız." diye konuştu.

- "Ölümlü kazalar yüzde 24 azaldı"

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu da İçişleri Bakanlığının talimatıyla ülke genelinde trafik kazalarını en aza indirmek amacıyla çeşitli projelerin hayata geçirildiğini ve bu projeler sayesinde kaza oranlarında azalmalar yaşandığını söyledi.

Tipioğlu, şunları kaydetti:

"2018 ile 2019 yılının ilk 7 ayı mukayese edildiğinde ölümlü kazalarda yüzde 24 bir azalmanın olduğu, yayaların karıştığı kazalarda ise yüzde 12,5 oranında bir azalmanın olduğunu memnuniyetle müşahede ediyoruz. Bu sürecin devam etmesi için bakanlığımızın talimatıyla 'Yaşam Tüneli'ni açmış bulunuyoruz. Sürücülerimize yolda yaptıkları ihlallerin neye mal olabileceğini görüntülü olarak anlatıyoruz. Mübarek Kurban Bayramı vesilesiyle yola çıkan bütün vatandaşlarımız hiçbir kazaya karışmadan, kurallara uyarak yolculuklarını tamamlarlar."

Tipioğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla trafik birimlerinin sayısının arttırıldığını ve gereken bütün tedbirleri aldıklarını söyleyerek, vatandaşların kazasız bir bayram geçirmesini temenni etti.

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 15:33
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