Şanlıurfa'da üzerine televizyon düşen çocuk öldü

Şanlıurfa'da üzerine televizyon düşen çocuk öldü29 Kasım 2018 Perşembe 15:40
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, üzerine televizyon düşen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Kurtuluş Mahallesi'ndeki evlerinde oynayan Mehmet Demir'in (4) üzerine televizyon düştü.
Sağlık ekiplerince Birecik Devlet Hastanesine kaldırılan Demir, ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamayan Demir'in cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından yakınlarınca alındı.
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