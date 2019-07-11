Şanlıurfa’da turizm karşılama ve enformasyon bürosu kurulacak

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün talimatları ile kent turizminde hedef yükselten büyükşehir belediyesi, şehre gelen turistlerin her anlamda hizmet görebilmesi için turizm karşılama ve enformasyon bürosu kuruyor.

Şanlıurfa’nın turizmde hak ettiği payı alabilmesi için projeler üreten Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Balıklıgöl’ü yanında yer alan iki katlı yapıyı turizm danışma ofisine dönüştürüyor. Şanlıurfa İli Kültür Eğitim Sanat Ve Araştırma Vakfı’na ait yerin Büyükşehir Belediyesine devri ile ilgili Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ile protokol imzalayan Beyazgül, amaçlarının Şanlıurfa turizmini her geçen yıl daha da ileriye taşımak olduğunu söyledi.

Dünyanın en eski yerleşim yeri olan medeniyetler şehri Şanlıurfa’da yine dünyanın en büyük nekropol alanı içerisinde turizm karşılama ve enformasyon bürosu oluşturduklarını belirten Beyazgül, "Biz, Şanlıurfa’ya alt ve üst yapı hizmetlerinde olduğu kadar turizmin her aşamasında da en iyi hizmeti vermeyi hedefliyoruz. Geleceği esas alarak attığımız adımların biri olan protokolümüz için Valimize ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Bu alanı dönüştürdüğümüz zaman şehrimize gelen tüm turistler ofisimizden yararlanabilecekler. Turistler gerek turizm rotaları konusunda, kalacak yer ve gastronomi anlamında tüm yönlendirmelerden faydalanacaklar" diye konuştu.

Kısa zamanda faaliyete geçecek turizm karşılama ve enformasyon bürosunda yabancı dil bilen ve turizm konusunda deneyimli personeller görev yapacak.