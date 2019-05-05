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Şanlıurfa’da Turizm istişare toplantısı yapıldı

Şanlıurfa’da çok sayıda kuruluş ile turizm işletmecisinin katıldığı Turizm İstişare Toplantısı gerçekleştirildi.

05 Mayıs 2019 Pazar 10:19
Şanlıurfa’da Turizm istişare toplantısı yapıldı

Şanlıurfa’da çok sayıda kuruluş ile turizm işletmecisinin katıldığı Turizm İstişare Toplantısı gerçekleştirildi.


Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin düzenlemiş olduğu Şanlıurfa Turizm İstişare Toplantısında konuşan Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, “Daha öncesinde dediğimiz gibi, Şanlıurfa bir bütün şehir olarak yönetilecek. Şanlıurfa’nın ortak sorunları hepimizin sorunlarıdır. Bizler, Büyükşehir Belediye başkanımızla birlikte şehri bir bütün olarak değerlendirip, ilçe belediyeleri olarak, sivil toplum kuruluşlarımızla da zaman zaman bir araya gelerek,çeşitli konularda istişare ederek çözüm arayışları geliştireceğiz. Şanlıurfa’yı daha iyi yarınlara taşımak adına bizler hazırız. Şanlıurfa’da Göbeklitepe ivmeli turizm faaliyetlerinin artışıyla ile birlikte yaşanan turizm,otelcilik, restoran sektöründeki sıkıntıların bizler de farkındayız. Bunların çözümü sivil toplum örgütleri, ilgili, değerli iş adamları ile birlikte el ele verilerek çözülebilecektir. Bu sadece 2019 yılı için geçerli değil.Aynı zamanda,bundan sonrası süreç için de, sürdürülebilirlik açısından 2020 ve sonrasında da Şanlıurfa’nın turizmle birlikte ekonomik seviyesinin ve aynı zamanda refah seviyesinin yükselmesi adına bu durum kazanca çevrilebilir. Yurt içi gerekse yurt dışı misafirlerimizi yoğun olarak ağırlıyoruz. En önemli sorunumuz, otellerdeki yatak kapasitesi.Birinci önceliğimiz bence buradan başlamak olmalı. Bizler yerel yöneticiler olarak müteşebbisleri teşvik etmeliyiz Bizler belediye olarak yerel yöneticiler olarak hazırız. Bir an önce Şanlıurfa otelcilikte de bölgede lider bir il haline getirilmeli ve gelen her bir turisti bizim akrabamız, dostumuz gibi ağırlayarak onların anlatımları ile yeni turistleri de ilimizi çekmeliyiz” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 05 Mayıs 2019 Pazar 10:19
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