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Şanlıurfa’da trafik kazası: 5 yaralı

Şanlıurfa’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

09 Haziran 2019 Pazar 23:56
Şanlıurfa’da trafik kazası: 5 yaralı

Şanlıurfa’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Bozova ilçesi Çatak Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Henüz sürücülerinin adı öğrenilemeyen 34 YS 3299 plakalı otomobil, karşı yönden gelen 55 SK 366 plakalı otomobil ile çarpıştı.


Kazada iki otomobilin sürücüsünün de arasında yer aldığı 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekipleri tarafından Bozova Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 09 Haziran 2019 Pazar 23:56
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