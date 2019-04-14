Şanlıurfa'da trafik kazası: 5 yaralı

Şanlıurfa'da trafik kazası: 5 yaralı14 Nisan 2019 Pazar 00:13
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 27 Y 9934 plakalı hafif ticari araç ile 07 BKC 54 plakalı otomobil Birecik Köprüsü'nde çarpıştı.
Kazada, araçlarda bulunan Mehmet Sürmeli (25), Mehmet Fethi Demir (28), Gazel Yılmaz (53), Gülsüm Yılmaz (56) ve Fikret Gezgin (33) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan köprü, araçların kaldırılmasıyla tekrar trafiğe açıldı.
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