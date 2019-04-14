Şanlıurfa'da trafik kazası: 5 yaralı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 27 Y 9934 plakalı hafif ticari araç ile 07 BKC 54 plakalı otomobil Birecik Köprüsü'nde çarpıştı. Kazada, araçlarda bulunan Mehmet Sürmeli (25), Mehmet Fethi Demir (28), Gazel Yılmaz (53), Gülsüm Yılmaz (56) ve Fikret Gezgin (33) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan köprü, araçların kaldırılmasıyla tekrar trafiğe açıldı.







Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.