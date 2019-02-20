Şanlıurfa'da trafik kazası: 5 yaralı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Hakan Öztürk (21) idaresindeki 63 HL 042 plakalı otomobil, Viranşehir-Kızıltepe kara yolunun 9'uncu kilometresinde Suriye uyruklu Muhammed Direi (48) yönetimindeki 06 MGC 29 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücülerin yanı sıra Mesut (18) ve Gökhan Öztürk (18) ile henüz ismi öğrenilemeyen Suriye uyruklu bir kişi daha yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.



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