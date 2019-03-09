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Şanlıurfa'da trafik kazası: 3 ölü, 5 yaralı

Siverek ilçesinde iki otomobil çarpışması sonucu yol ortasında tartışmaya başlayan taraflara, yoldan geçen başka bir araç çarptı

09 Mart 2019 Cumartesi 23:00
Şanlıurfa'da trafik kazası: 3 ölü, 5 yaralı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde üç otomobilin karıştığı trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Erkonağı Mahallesi yakınlarında seyir halindeki Vahit Boncuk (21) idaresindeki 63 YA 5795 plakalı otomobil ile Mehmet Eyyüp Karınca'nın (55) kullandığı 63 ED 250 plakalı otomobil çarpıştı.

İddiaya göre araçtaki aynaların hasar görmesi üzerine yol ortasında tartışmaya başlayan sürücüler ve araçtakilere, İbrahim Ç. idaresindeki 63 RA 978 plakalı otomobil çarptı.

Kazada, sürücü Karınca ile aynı araçtaki Sakine, Emin (25), Remziye (23) ve Melek Nur Karınca (5) ile diğer aracın sürücüsü Vahit Boncuk ve aynı araçtaki Mesut Boncuk (23) ile Mehmet Ali Almas (12) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza alanına giden 112 Acil Sağlık ekipleri, Sakine Karınca'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken diğer yaralılar Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan; sürücüler Vahit Boncuk ve Mehmet Eyyüp Karınca, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamazken hayati tehlikesi bulunan Mehmet Emin Karınca ise Şanlıurfa'ya sevk edildi.

Yaralılardan Mehmet Ali Almas, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilk olayda aynaların kırılmasının ardından sürücülerin tartışmaya başladığını ve başka bir otomobilin gelip kendilerine çarptığını söyledi.

Kazayı haber alan tarafların yakınları, acil servise akın etti. Polis ve jandarma ekipleri, olumsuzluk yaşanmaması için hastane çevresinde yoğun güvenlik önlemi aldı.

Öte yandan hayatını kaybeden Vahit Boncuk'un kısa bir süre önce önce evlendiği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 23:00
  1. 3 ölü 5 yaralı
  2. kaza
  3. Siverek
  4. Şanlıurfa

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