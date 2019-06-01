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Şanlıurfa’da trafik kazası: 2 yaralı

Şanlıurfa’da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

01 Haziran 2019 Cumartesi 11:43
Şanlıurfa’da trafik kazası: 2 yaralı

Şanlıurfa’da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Viranşehir-Şanlıurfa karayolunda meydana geldi. Sürücüleri ve plakaları öğrenilmeyen iki otomobil aynı istikamette seyir halindeyken çarpıştı. Kazada araç sürücüleri yaralandı. İhbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 11:43
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