Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 ölü, 7 yaralı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Ceylanpınar-Kızıltepe kara yolunda sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz bilinmeyen hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Kazada, araçlarda bulunan Menci, Mehmet ve Mehmet Ali Aslan, Habib, Necat, Adnan ve Baki Turgay ile İsa Acar yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Adnan Turgay müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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