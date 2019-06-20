Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Suat Yılmaz idaresindeki 34 GF 5738 plakalı otomobil, Maşuk TOKİ yolundaki kavşakta sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 BDT 407 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada, sürücüler ile Yavuz Tuncay yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Suat Yılmaz, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.





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