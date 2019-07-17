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Şanlıurfa’da trafik değerlendirme toplantısı yapıldı

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Türkiye genelindeki ölümlü trafik kazalarının ilk etapta yüzde 50 oranında azaltılması için hükümet tarafından alınan kararların hayata geçirilmesi ve hedefe ulaşılmasına katkı sunulması için Şanlıurfa olarak üzerlerine düşen görevi fazlasıyla yapmak istediklerini söyledi.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 16:44
Şanlıurfa’da trafik değerlendirme toplantısı yapıldı

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Türkiye genelindeki ölümlü trafik kazalarının ilk etapta yüzde 50 oranında azaltılması için hükümet tarafından alınan kararların hayata geçirilmesi ve hedefe ulaşılmasına katkı sunulması için Şanlıurfa olarak üzerlerine düşen görevi fazlasıyla yapmak istediklerini söyledi.


Trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik trafik eylem planları, kampanyalar, trafik düzenleme ve denetleme ile bilgilendirme faaliyetlerinin hassasiyetle yürütülmesine yönelik uygulamaların gözden geçirildiği, 2019 Yılı İlk Altı Aylık Değerlendirme Toplantısı, Vali Abdullah Erin başkanlığında, Valilik toplantı salonunda gerçekleştirildi. Vali Yardımcısı Bahadır Güneş tarafından organize edilen toplantıya, Haliliye Kaymakamı ve Eyyübiye Kaymakamı Vekili Ali Yılmaz, Karaköprü Kaymakamı Yavuz Güner, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Eyüp Sabri Kirişçi, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Can Hallaç, İlçe Belediye Başkan Yardımcıları ile Karayolları 91. Şube Şefliği temsilcisi katıldı.


Şanlıurfa il geneli polis sorumluluk bölgesindeki 2018 yılı son altı ayı ile 2019 yılı ilk altı ayının karşılaştırıldığı bilgilendirmenin ardından, ilgili kuruluşların yapılan çalışmalara gerekli desteğinin sağlanması amacıyla görüş alışverişinde bulunuldu. Şanlıurfa’da trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik trafik eylem planları, kampanyalar, trafik düzenleme ve denetleme ilgili çalışmaların, Türkiye’deki diğer illere örnek olacak şekilde yürütüldüğünü ifade eden Vali Erin, güçlü bir koordinasyon ile ilgili tüm kurumların bu çalışmalara dâhil olmasını sağladıklarını söyledi.


Türkiye’de 2018 yılında toplam 6 bin 685 kişinin trafik kazalarında hayatını kaybettiğini, 310 bin kişinin çeşitli şekillerde yaralandığını, 46,5 Milyar TL ekonomik kayıp olduğunu ifade eden Vali Erin, “Bu büyük bir kayıptır. Dolaysıyla hayata geçirdiğimiz kampanyalar, alınan fiziki tedbirler, ceza uygulamaları ve bilinçlendirme faaliyetlerini hep birlikte gerçekleştireceğiz. Biraz tedbir insanların hayatını koruyabiliyor. Allah’ın takdiri ayrı konu ancak insanların sağlıklı bir şekilde çoluk çocuğuyla hayata devam etmelerine vesile olmuş oluyoruz. Bunun da insanlık adına yapabileceğimiz en hayırlı işlerden bir tanesi olarak değerlendiriyoruz” dedi.


Trafik konusunda hayata geçirilen uygulamaların ve istatistik bilgilerinin belirli sürelerde İçişleri Bakanlığı’na iletildiğini ve diğer illerle yapılan kıyaslamalarda Şanlıurfa’nın hangi sırada olduğunun ortaya çıkacağını kaydeden Vali Erin, bu sıranın daha iyi yerde olması için ilgili kurum kuruluşların üzerlerine düşen görevi fazlasıyla yerine getirmelerini rica etti.


İl genelinde trafikle ilgili çalışmaların değerlendirilmesi ve eksikliklerin tespit edilerek çalışmaların hızlandırılması amacıyla kararların alındığı toplantı, Vali Erin’in yaptığı değerlendirmenin ardından sona erdi.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 16:44
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