Şanlıurfa’da terörist enselendi
Şanlıurfa’da PKK/PYD mensubu bir terörist yakalandı.08 Ekim 2018 Pazartesi 17:11
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde terör örgütü PKK/PYD mensubu bir terörist yakalandı. İlçenin Suriye sınırında tespit edilen terör örgütü mensuplarına yönelik operasyon başlatıldı. Operasyonda, bir terörist silahsız olarak yakalandı. PKK/PYD mensubu olduğu belirlenen terörist, sorgulanmak üzere Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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