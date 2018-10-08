0553 313 94 23

Şanlıurfa’da terörist enselendi

Şanlıurfa’da PKK/PYD mensubu bir terörist yakalandı.

08 Ekim 2018 Pazartesi 17:11
Şanlıurfa’da terörist enselendi

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde terör örgütü PKK/PYD mensubu bir terörist yakalandı. İlçenin Suriye sınırında tespit edilen terör örgütü mensuplarına yönelik operasyon başlatıldı. Operasyonda, bir terörist silahsız olarak yakalandı. PKK/PYD mensubu olduğu belirlenen terörist, sorgulanmak üzere Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. 
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. 

Haber Tarihi: 08 Ekim 2018 Pazartesi 17:11
  1. Şanlıurfa

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Guti Hernandez'den Şenol Güneş'e övgü
    1. Guti Hernandez'den Şenol Güneş'e övgü
    2. Rize'nin Ardeşen ilçesinde heyelan..
    3. Endonezya'da skandal! Başörtüsü..
    4. Kilis'te arının soktuğu kadın öldü
    5. 'O akşam 10 yaşındaki çocuğun bile..
    6. Başakşehir'in golü güme gitmişti!..
    7. 40 yıllık hayal gerçek oldu! Üzerinde..
    8. Şanlıurfa'da büyük kavga! Evleri ateşe..
    9. Yılmaz'dan sürpriz hareket! Geri çekti
    10. Altının kilogram fiyatında düşüş!
    11. Rusya ve İtalya'dan kritik görüşme!
    12. Öztrak: Şu anda ittifak bizim..
    13. Google 3.3 milyar sterlin ceza kesildi!
    14. Şanlıurfa’da terörist enselendi
    15. Bodrum'da tekneleri su alan 43 kaçak..
    16. Isparta'da feci ölüm! Mermer blokların..
    17. Cemal Kaşıkçı olayına bir ülke daha..
    18. 'Allah sizinleyse sizi kimse yenemez'
    19. CHP'den ittifak açıklaması!
    20. Endonezya'dan FETÖfetvası!
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    Mckinsey iptal oldu, Amerikancı tayfa açığa düştü! 'Aman Tanrım' dedi!
    Mckinsey iptal oldu, Amerikancı tayfa açığa düştü! 'Aman Tanrım' dedi!
    2018 nafaka miktarı ne kadar?
    2018 nafaka miktarı ne kadar?

    Günün Karikatürü

    7 Ekim 2018
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu
    McKinsey’in kirli çamaşırları ortaya çıkıyor
    McKinsey’in kirli çamaşırları ortaya çıkıyor