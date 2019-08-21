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Şanlıurfa'da DAEŞ ve PKK/KCK operasyonu! 14 kişi tutuklandı

Şanlıurfa'da Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde DAEŞ'e ve PKK/KCK-PYD/YPG iltisaklı kişilere yönelik düzenlenen operasyonlarda 14 kişi tutuklandı.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 13:09
Şanlıurfa'da DAEŞ ve PKK/KCK operasyonu! 14 kişi tutuklandı

Şanlıurfa'da terör örgütü DAEŞ'e ve PKK/KCK-PYD/YPG'nin eylemlerinin engellenmesi ve örgüt üyelerinin deşifre edilmesine yönelik düzenlenen operasyonlarda toplam 14 kişi tutuklandı.

DAEŞ operasyonunda 4 kişi tutuklandı

Şanlıurfa'da terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütü DAEŞ'in eylemlerinin engellenmesi ve örgüt üyelerinin deşifre edilmesine yönelik, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, kent merkezindeki bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda terör örgütüyle irtibatlı ve iltisaklı oldukları tespit edilen 5 zanlı gözaltına alındı. Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda örgütsel dokümanlar ve dijital materyaller ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklandı, 1'i ise serbest bırakıldı.

PKK/KCK-PYD/YPG operasyonları

Şanlıurfa'da ayrıca terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG ile irtibat ve iltisakları bulunduğu iddiasıyla yakalanan 15 şüpheliden 10'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'nin eylemlerinin engellenmesi ve örgüt üyelerinin deşifre edilmesine yönelik Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Terörle Mücadele, İstihbarat ve Siber Suçlarla Mücadele Şube müdürlüklerince kent genelinde çalışma başlatıldı.

Haklarında terör örgütüyle irtibat ve iltisakları olduğu yönünde bilgiler elde edilen 15 şüpheli, kent merkezi ve ilçelerdeki adreslerine düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, terör örgütünü simgeleyen örgütsel nitelikte bez parçaları, yasaklı örgütsel kitaplar, örgütsel nitelikli dokümanlar ve dijital materyaller ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 10'u, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 13:09
  1. terör örgütü DAEŞ
  2. DAEŞ
  3. PKK/KCK-PYD/YPG
  4. Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı
  5. İl Emniyet Müdürlüğü
  6. Terörle Mücadele

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