Şanlıurfa'da terör operasyonu Akçakale ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda yakalanan DEAŞ'lı terörist tutuklandı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde düzenlenen operasyonda yakalanan DEAŞ'lı terörist tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye'den Türkiye'ye bir teröristin geçeceğine yönelik bilginin alınması üzerine Akçakale sınırında önlemlerini arttırdı. Ekipler, yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçtiği belirlenen Suriye uyruklu terör örgütü DEAŞ üyesi R.İ'yi (34) gizlendiği adreste yakaladı. Jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen R.İ, nöbetçi sulh ceza hakimliğince "terör örgütü üyeliği" suçundan tutuklandı.

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