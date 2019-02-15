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Şanlıurfa'da terör operasyonu

HDP Bozova İlçe Başkanı Ömer Yıldırım, terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına aldı

15 Şubat 2019 Cuma 14:46
Şanlıurfa'da terör operasyonu

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da, HDP Bozova İlçe Başkanı Ömer Yıldırım, terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturması kapsamında, terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı belirlenen Ömer Yıldırım hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Zanlı, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince ilçedeki evine gözaltına alındı.

Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Yıldırım, emniyete götürüldü.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 14:46
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