Şanlıurfa'da terör operasyonu
HDP Bozova İlçe Başkanı Ömer Yıldırım, terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına aldı15 Şubat 2019 Cuma 14:46
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da, HDP Bozova İlçe Başkanı Ömer Yıldırım, terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturması kapsamında, terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı belirlenen Ömer Yıldırım hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Zanlı, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince ilçedeki evine gözaltına alındı.
Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Yıldırım, emniyete götürüldü.
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