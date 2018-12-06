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Şanlıurfa'da terör operasyonu

HDP il binasına düzenlenen operasyonda, terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla 38 şüpheli gözaltına alındı

06 Aralık 2018 Perşembe 14:48
Şanlıurfa'da terör operasyonu

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da HDP il binasına düzenlenen operasyonda, terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla 38 şüpheli gözaltına alındı.

Kentteki cezaevinde açlık grevinde bulunan Demokratik Toplum Kongresi Başkanı Leyla Güven'e destek amacıyla HDP il binasında 3 gün önce açlık grevi başlatıldı.

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, çevredeki vatandaşların HDP il binasında terör örgütü PKK ve örgüt elebaşısı Abdullah Öcalan lehine sloganlar atıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

İl binasına düzenlenen operasyonda ilk belirlemelere göre terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla 38 şüpheli gözaltına alındı.

Binada arama yapan ekipler, çok sayıda örgütsel dokümana da el koydu.

Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 14:48
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