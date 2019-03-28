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Şanlıurfa'da tekstil fabrikasında yangın

Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada çıkan yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor

28 Mart 2019 Perşembe 14:53
Şanlıurfa'da tekstil fabrikasında yangın

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da bir tekstil fabrikasında yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde Veysi Koran'a ait tekstil fabrikasında pamuk balyalarının bulunduğu depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangına müdahale için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Fabrikanın duvarlarını kepçe yardımıyla yıkarak alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, 10 itfaiye aracı ve su tankerleriyle yangını kontrol altına almaya çalışıyor.


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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 14:53
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