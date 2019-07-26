Şanlıurfa’da tefecilere operasyon: 12 gözaltı Şanlıurfa’da tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa’da tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Siverek ilçesinde kuyumculuk adı altında faaliyet göstererek ‘pos’ tefeciliği yapanlara yönelik operasyon düzenledi. Birçok adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada,“Operasyonlar sonucu, birçok suç yapılanması çökertilmiş, suç ve suçluyla etkin mücadelemize kararlılıkla devam edilmektedir” denildi.

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