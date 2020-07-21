Şanlıurfa'da tedirgin eden gelişme! Onlarca ev koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
Şanlıurfa Valiliği, kent merkezi ve ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşların koronavirüs test sonuçlarının pozitif çıkması nedeniyle 132 evin karantinaya alındığını duyurdu.
Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 132 ev karantinaya alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı.
En yüksek sayı Karaköprü'de
Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.
Bu kapsamda Akçakale'de 1, Birecik'te 12, Bozova'da 8, Ceylanpınar'da 4, Eyyübiye'de 16, Haliliye'de 20, Hilvan'da 7, Karaköprü'de 43, Siverek'te 2, Suruç'ta 11 ve Viranşehir'de 8 olmak üzere 132 evde karantina tedbiri uygulanmasına karar verildi.
Öte yandan, kentteki 74 evde karantina süresi sona erdi.