Şanlıurfa'da taşlı sopalı kavga: 6 yaralı
Merkez Karaköprü ilçesinde aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı27 Temmuz 2019 Cumartesi 23:39
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da iki aile arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, merkez Karaköprü ilçesinde aralarında husumet bulunan iki aile arasında tartışma çıktı.
Kısa sürede taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüşen olayda, 6 kişi yaralandı.
Yaralılar, 12 Acil Servis ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı.
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