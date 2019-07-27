Şanlıurfa'da taşlı sopalı kavga: 6 yaralı Merkez Karaköprü ilçesinde aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da iki aile arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 6 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, merkez Karaköprü ilçesinde aralarında husumet bulunan iki aile arasında tartışma çıktı. Kısa sürede taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüşen olayda, 6 kişi yaralandı. Yaralılar, 12 Acil Servis ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.