Şanlıurfa'da takla atan motosikletin sürücüsü öldü

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde takla atan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Yusuf Karadaş (26) idaresindeki 63 DZ 764 plakalı motosiklet, Yeşiloğlu Bulvarı GAP Vadisi 3. Etap Kavşağı'nda refüje çarparak, takla attı. Kazada ağır yaralanan Karadaş, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamayan Karadaş'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Öte yandan, görgü tanıkları aynı kavşakta sık sık kaza meydana geldiğini belirterek, yetkililerden önlem alınmasını istedi.

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