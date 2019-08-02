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Şanlıurfa'da Suriye sınırına askeri sevkiyat

02 Ağustos 2019 Cuma 22:49
Şanlıurfa'da Suriye sınırına askeri sevkiyat

ŞANLIURFA (AA) - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı araç ve komando takviyesi yapıldı.

Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığından çıkış yapan komandoları taşıyan zırhlı personel taşıyıcı araçlardan oluşan 8 araçlık konvoy, Şanlıurfa- Gaziantep kara yolundan Suruç ilçesine doğru hareket etti.

Farklı birliklerden gönderilen personelin Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.

Konvoya jandarma ve polis trafik ekipleri eşlik etti.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 22:49
  1. askeri sevkiyat
  2. Suruç
  3. Şanlıurfa
  4. zırhlı araç

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