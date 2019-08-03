Şanlıurfa'da sulama kanalına giren çocuk kayboldu

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde sulama kanalına giren çocuk kayboldu.

Yüzmek için Sırrın Mahallesi'nden geçen sulama kanalına giren İsmail Demir (16), akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine kanalda arama çalışması başlatan itfaiye ve su altı polis ekipleri, çocuğa henüz ulaşamadı.

Ekipler, sulama kanalında arama çalışmalarına devam ediyor. Çocuğun ailesi ve yakınlarının kanal etrafındaki umutlu bekleyişi de sürüyor.

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