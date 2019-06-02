Şanlıurfa’da sulama kanalına düşen 2 kişi boğuldu Şanlıurfa’da sulama kanalına düşen 2 kişi boğularak hayatını kaybetti.

Şanlıurfa’da sulama kanalına düşen 2 kişi boğularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre ilk olay, Suruç Barınma Merkezi yakınlarında yaşandı. İddiaya göre, sulama kanalının kenarında oyun oynayan 6 yaşındaki Suriye uyruklu Yasemin Kahyalı dengesini kaybedip suya düştü. Akıntıya kapılan küçük kız gözden kayboldu. Olay verine giden sualtı polisleri, yarım saat süren çalışmanın ardından küçük kızın cansız bedenine ulaştı.

Diğer olay ise Yukarı Alacık kırsal mahallesinde yaşandı. Tarlada pamuk toplayan 24 yaşındaki Halil Kılıç, iddiaya göre yüzünü yıkamak isterken sulama kanalına düştü. Olay yerine giden sualtı polisleri, Kılıç’ın cansız bedenine ulaştı.

Cesetler otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, her iki olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.