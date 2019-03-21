Nevruz kutlamasında slogan atan 15 HDP'li gözaltında Şanlıurfa'da, HDP öncülüğünde düzenlenen nevruz kutlamalarında, terör örgütü lehine pankart açıp, slogan atan 15 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa HDP İl Teşkilatı'nca Paşabağı Mahallesi'ndeki boş alanda nevruz kutlaması yapıldı. Kutlamanın yapılacağı alanda geniş güvenlik önlemleri alındı. HDP milletvekilleri Ömer Öcalan ve Nusrettin Maçin’in de katıldığı kutlamada, kalabalık yakılan ateşin üzerinden atladı. Halay çeken kalabalıktaki bazı kişiler terör örgütü PKK ve elebaşı Abdullah Öcalan lehine yasa dışı slogan atarak pankart açtı. Bunun üzerine polisin belirlediği 15 kişi, gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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