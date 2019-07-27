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Şanlıurfa'da silahlı kavga: 4 yaralı

27 Temmuz 2019 Cumartesi 13:57
Şanlıurfa'da silahlı kavga: 4 yaralı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Merkez Haliliye ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde, aralarında husumet bulunan iki ailenin fertleri arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüştüğü olayda, M.G, İ.H.G, M.G. ve R.G. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, kavganın meydana geldiği mahalle ve hastane çevresinde güvenlik önlemi aldı.

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Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 13:57
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