Şanlıurfa'da silahlı kavga: 4 yaralı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Merkez Haliliye ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde, aralarında husumet bulunan iki ailenin fertleri arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüştüğü olayda, M.G, İ.H.G, M.G. ve R.G. yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri, kavganın meydana geldiği mahalle ve hastane çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.