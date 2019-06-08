Şanlıurfa'da silahlı kavga: 4 yaralı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı. Akraba olan 2 aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle Hacı Bayram Mahallesi'nde çıkan tartışma, taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Kavgada yaralanan Mustafa B, Mahmut B, Hacı B. ve ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi, 112 acil servis ekipleri tarafından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayın büyümemesi için bölgede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, kavgaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.

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