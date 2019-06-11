Şanlıurfa'da silahlı kavga: 2 yaralı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Cengiz Topal Caddesi'nde karşılaşan ve alacak verecek nedeniyle aralarında husumet bulunan Ali Ü. ile Musa K, tartıştı. Tarafların yakınlarının da katılmasıyla silahlı kavgaya dönüşen olayda Ali ve Kemal Ü. yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Hilvan Şehit Halil Şiltak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından Şanlıurfa'daki hastanelere sevk edilen yaralılardan Kemal Ü'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kavganın ardından polis 5 kişiyi gözaltına aldı.

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