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Şanlıurfa'da silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı

Birecik ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada iki kişi öldü, iki kişi yaralandı

15 Şubat 2019 Cuma 17:00
Şanlıurfa'da silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada iki kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye 20 kilometre uzaklıktaki Orta Karabaş Mahallesi'nde akraba olan iki ailenin fertleri arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada, Ömer, Mehmet, Kadir ve Ömer Arslan silahla yaralandı. Yakınları tarafından Birecik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ömer ve Mehmet Arslan kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri, mahalle ve hastanede geniş güvenlik önlemi aldı.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 17:00
  1. Birecik
  2. ölü
  3. silahlı kavga
  4. Şanlıurfa

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